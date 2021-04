Si chiude con una sconfitta il campionato del Giovinazzo C5

Al campionato non cera più nulla da chiedere. Il Giovinazzo C5 salvo, il Capurso condannato ai play aut per la permanenza in A2. Per questo l’ultima partita della regular season non si è disputata con l’ardore di un obiettivo da raggiungere. È finita 2 a 1 per i padroni di casa, il Capurso, che ha saputo rimontare la rete di Depalma messa a segno solo al 10 del secondo tempo. I biancoverdi, scesi in campo con una formazione rimaneggiata per le tante assenze, provano a fare la partita, ma i timi rimangono blandi, poche le occasioni, si va al riposo a reti inviolate. La ripresa è sulla falsa riga del primo tempo. A rompere l’equilibrio a metà del secondo tempo è, come già detto, Depalma che sfrutta un corridoio lasciato scoperto e infila l’ex Di Ciaula sul secondo palo. Il Capurso, che vuole confermare il suo posto in classifica, non può far altro che svegliarsi. Prima pareggia con Console e poi con Campagna effettua il sorpasso. I Biancoverdi provano a pareggiare i conti ma la sirena chiude la partita e il campionato dei giovinazzesi. Il club di Antonio Carlucci chiude al 9 posto in classifica, con la salvezza raggiunta in anticipo, frutto di 5 vittorie e 3 pareggi. Sono 12 le sconfitte subite in questo campionato, alcune delle quali evitabili, con 57 reti realizzate e 72 subite. Il miglior realizzatore per il Giovinazzo C5 è stato Restaino che ha messo in rete per 13 volte la palla.