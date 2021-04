Alle finali scudetto di Torino l’Iris si classifica al quarto posto

Se a vincere lo scudetto nella ginnastica ritmica è stata al Faber Ginnastica Fabriano, per la società marchigiana è la quinta volta consecutiva, il risultato dell’Iris Giovinazzo ha un grande valore. Nella Final Six che si è disputata a Torino, infatti la società pugliese ha chiuso al quarto posto. Ha dovuto cedere nelle semifinali San Giorgio ’79 Desio (la società lombarda ha chiuso poi seconda a pari merito con la Asu Udinese), ma poi ha conquistato la quarta posizione, a pari merito con Forza e Coraggio Milano, nella classifica complessiva. Al sesto posto l’Armonia Abruzzo. In pedana per l’iris sono scese Giorgia Cuomo, al cerchio ha ottenuto 18.900 punti, Irene Carbonara alla palla, che ha ottenuto 19.900 punti, Maria Dellaquila al nastro ha raggranellato 13.300 punti e Alina Harnasko alle clavette, è stato un exploit, che ha chiuso con 26.300.