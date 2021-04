Il Giovinazzo C5 onora il campionato di serie A2 e vince in Molise

Gli applausi sono arrivati anche dal Cus Molise, uscito sconfitto dall’incontro casalingo contro il

Giovinazzo C5. La squadra molisana aveva l’intenzione di confermare il terzo posto in classifica e accedere quindi con tranquillità ai play off per la promozione nella categoria superiore, ma dovrà rimandare tutto all’ultima giornata di campionato. I biancoverdi invece, già salvi, hanno onorato il campionato, imponendosi, nella gara di recupero valida per la 13esima giornata del campionato di serie A2, che li ha visti dominare a discapito del divario in classifica. Sono i giovinazzesi a imporre il proprio gioco già dai primi minuti della partita. E dopo 6 minuti di gioco Alves trova lo spiraglio giusto per portare in vantaggio i biancoverdi. I molisani stentano a reagire e così Gonzàes Alonso, prima del riposo mette a segno il secondo gol per i giovinazzesi.

Nella ripresa il Cus Molise appare più motivato. Accorcia subito le distanze con Di Lisio, ma il Giovinazzo non si scompone, anzi rilancia con Roselli che segna la terza rete per i biancoverdi. Il tecnico del Molise a questo punto gioca il tutto per tutto. Lancia nella mischia il portiere di movimento, una mossa che in altre occasioni è costata cara ai giovinazzesi. Non questa volta però. Dalla distanza, su palla recuperata Alves insacca per la quarta volta la porta avversaria. Finisce 4 a 1 per il Giovinazzo.

E' una vittoria utile al morale della squadra, guidata da Francesco Faele, vista l’indisponibilità prolungata del mister Miki Grassi, in vista della prossima stagione agonistica. La conclusione del campionato per i biancoverdi sarà in quel di Capurso, dopo si comincerà a programmare il nuovo campionato.