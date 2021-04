L’Afp Giovinazzo under 19 in campo per un posto nelle finali nazionali

Archiviato il campionato di serie A2, l’Afp Giovinazzo si concentra sul torneo under 19, non nascondendo propositi ambiziosi. Il percorso verso le finali nazionali per i biancoverdi è cominciato con una sonora vittoria ai danni del Roller Matera. 12 a 1 il risultato finale della partita che vede il Giovinazzo disputare il mini torneo del raggruppamento meridionale a cui partecipa anche una seconda formazione della stessa società.

Proprio le due squadre in bianco e verde si affronteranno nel derby tutto giovinazzese, questa sera alle 18. La categoria under 19 di hockey è inserita tra le specialità degli Italian Roller Games che, per la loro prima edizione, si svolgeranno a Riccione a partire dal 4 giugno. Una vetrina per tutti gli sport rotellistici a cui l’Afp non vorrà mancare.