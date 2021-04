Nella final six di ginnastica ritmica l’Iris sfiderà la San Giorgio Desio

Il sorteggio di venerdì pomeriggio ha decretato che le avversarie delle ragazze dell’Iris nelle prossime final six di ginnastica ritmica saranno le lombarde della San Giorgio ’79 di Desio. Le gare che proclameranno le campionesse d’Italia si svolgeranno il 24 aprile a Torino. I sorteggi, che si sono tenuti negli uffici della Federazione Ginnastica d’Italia, a Roma, hanno messo a confronto la Ginnastica Fabriano che gareggerà contro l’Armonia Chieti e l’Asu di Udine che sfiderà la Forza e Coraggio Milano. Le vincitrici dei tre confronti si sfideranno per lo scudetto, le perdenti per il miglior posto in classifica. Le semifinali saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Federginnastica, le finali in chiaro sul canale 9 SU Eurosport 2 e in simulcast su Discovery+.