Il campionato per l’Afp si chiude con un pareggio

Si conclude con un pareggio il campionato di serie A2 dell’Afp Giovinazzo. I biancoverdi, salvi con tre giornate d’anticipo, hanno impattato con il Roller Matera, formazione questa aritmeticamente arrivata ai play off per la promozione nella categoria superiore. Obiettivo minimo raggiunto per la formazione giovinazzese, che, almeno per i giovani è servita per fare esperienza e affrontare il prossimo campionato senza quegli errori difensivi che hanno determinato i tanti punti persi. Per la società biancoverde è tempo adesso di dedicarsi completamente al settore giovanile a cominciare dalla formazione in serie B che dovrà giocare le final four del proprio torneo e conquistare quei titoli che mancano da troppo tempo nel loro palmares.

La cronaca della partita giocata al PalaPansini ha visto il Matera andare in vantaggio con Vargas dopo appena 4 minuti di gioco. È poi Amatulli a pareggiare dopo che il Matera, ancora con Vargas aveva fallito un calcio di rigore. Nella ripresa una disattenzione difensiva, una di quelle su cui si dovrà lavorare, dopo solo 20 secondi, consente agli ospiti di tornare in vantaggio di nuovo con Vargas. L’Afp sbaglia un rigore, ma un nuovo rigore consente a D’Avanzo di pareggiare ancora. Però il Giovinazzo, in inferiorità numerica è costretto di nuovo a capitolare. È sempre Vargas a segnare, tripletta per il materano, a dare l’illusione della vittoria ai suoi. I biancoverdi però non demordono e a 2 minuti dalla fine raggiungono il definitivo 3 a 3 con Amatulli.