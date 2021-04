Alla tripletta di Ferreira Praciano risponde Moraes con una doppietta. Sconfitto il Giovinazzo C5

Ferreira Praciano messe a segno una tripletta, ma l’eroe di giornata, almeno per l’Atletico Cassano è Moraes, il quinto di movimento schierato dal tecnico ospite Chiereghin, che in 5 minuti ribalta il risultato determinando la sconfitta del Giovinazzo C5. Si può riassumere così la gara disputata al PalaPansini sabato pomeriggio, che ha visto soccombere i biancoverdi per 3 a 4.

Partita equilibrata tutto sommato, con cambiamenti repentini di fronte e con i due portieri chiamati a interventi difficili. Ad andare a segno per primi sono gli ospiti già al primo minuto con Perri. Un gol che ha galvanizzato l’Atletico Cassano, che prova ad allungare il passo in tutti i modi. Ma l’attento Di Capua non si lascia superare. Il Giovinazzo riesce a riorganizzarsi e a controbattere le azioni offensive degli ospiti arrivando più volte al tiro, ma trovando in Di Benedetto, il portiere avversario, un ottimo baluardo. Il primo tempo, che non ha lesinato emozioni, finisce sullo 0 a 1.

Nella ripresa parte forte il Giovinazzo. Ferreira Praciano, prima pareggia e poi segna la rete del sorpasso per i biancoverdi. Il Cassano, che aspira a un posto nei play off, si rifà sotto e perviene al pareggio con Cutrignelli. È ancora Ferreira Prasciano a riportare in avanti i giovinazzesi a 8 minuti dalla fine della gara.

A questo punto la mossa di Chiereghin, fuori il portiere DI Benedetto, dentro il quinto di movimento Moraes. Ed è proprio lui, nel giro di un paio di minuti a segnare le due reti che significano la vittoria del Cassano e la resa de Giovinazzo. La sconfitta dei biancoverdi non cambia la loro posizione in classifica. Rimangono a 4 punti di distanza dalle penultime, non ancora la sicuro, ma lo stop delle dirette avversarie lascia sperare nella permanenza del Giovinazzo C5 nel campionato di serie A2.