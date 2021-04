Il Giovinazzo C5 in campo per i punti tranquillità

Il Giovinazzo C5 dalla gara casalinga contro l’Atletico Cassano cerca i punti necessari per confermare la sua presenza nel campionato di A2. I 4 punti in più sulle penultime sono un buon margine ma non sufficienti per la tranquillità. Questo pomeriggio alle 16 sul parquet del PalaPansini i biancoverdi si giocano un pezzo del loro campionato. Proprio contro il Cassano, nel girone di andata i giovinazzesi vinsero la loro prima partita in trasferta, ma gli avversari di oggi, guidati dall’ex Chiereghin, sono in piena corsa per i play off.

«È una squadra che ha risorse tecniche e di qualità – è il commento del laterale Michele Mongelli – dobbiamo cercare di essere molto attenti». I biancoverdi dovranno fare a meno di Restaino, uno degli uomini di punta della formazione giovinazzese, ma potranno contare sul ritorno in campo proprio di Mongelli e Piscitelli. In panchina ancora Francesco Faele in sostituzione dell’indisponibile Miki Grassi. «Dobbiamo vincere per allontanarci il più possibile dalla zona play out – ha affermato ancora Mongelli – è l’ultima partita casalinga della stagione regolare e i tre punti sono fondamentali».

Il Giovinazzo C5, dovrà recuperare ancora quattro partite, tutte rinviate a causa del Covid. In una stagione che non ha avuto l’andamento regolare, fare punti ad ogni gara adesso è fondamentale.