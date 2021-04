La danza sportiva giovinazzese fa incetta di risultati a Riccione

«FIDS riparTIAMO». È lo slogan scelto dalla Federazione italiana danza sportiva che ha inaugurato la kermesse di eventi sportivi di alto livello svolti a Riccione a marzo scorso. La FIDS, essendo riconosciuta dal Coni, ha ottenuto il consenso all’organizzazione degli eventi sportivi di alto livello, naturalmente nel pieno rispetto delle prescrizioni per il contenimento della diffusione del Covi 19.

Tra le associazioni sportive che hanno partecipato alle competizioni di Riccione, anche la Ads Cuban Club di Giovinazzo diretta da Antonella Illuzzi. La scuola giovinazzese è riuscita a raggiungere risultati prestigiosi in classifica. A cominciare dalla coppia Raffaella Mitaritonna e Mattia Zenzola, che si è classificata al primo posto nella categoria Danze latino americane, classe internazionale riservata alla fascia d’età 16-18 anni. Ancora Raffaella Mitaritonna ha vinto la categoria A-Solo laureandosi per la sesta volta Campionessa d’Italia. Il titolo le consentirà di rappresentare l’Italia della danza sportiva ai campionati del mondo con l’obiettivo di portare a casa il titolo per la quarta volta consecutiva. Altre vittorie per la Cuban club di Giovinazzo sono arrivate da Miriam De Gennaro e Gaetano Depalo. La coppia ha vinto la competizione tra gli atleti professionisti. Non una vittoria ma il coronamento di un sogno, quello di Miriam Spadafina che, con la disputa della finale nella disciplina Latin Style Show, classe AS 15/16, ha ottenuto la sua seconda convocazione in Nazionale ai prossimi mondiali.

«Vorrei ringraziare la FIDS – è stato il commento di Antonella Illuzzi - per la grande professionalità con la quale è riuscita a organizzare un evento nazionale di tale portata nel rispetto di tutte le norme di prevenzione al contagio Covid -19. Vorrei specificare a scanso di equivoci che la nostra Asd Cuban Club Bari è affiliata da sempre alla Federazione italiana danza sportiva, l'unica federazione riconosciuta dal Coni per organizzare e normare lo sport della danza sportiva in Italia, pertanto ha potuto riprendere gli allenamenti per gli atleti agonisti. All’inizio per noi tecnici, ma soprattutto per gli atleti, è stato molto emozionante rientrare in un palazzetto ed incontrare dopo un anno colleghi, amici, atleti, dirigenti, addetti ai lavori. Ammetto che c’è ancora tantissima paura come è giusto che sia, ma è altrettanto comprensibile la voglia di riprenderci la nostra vita e ritornare a svolgere attività e soprattutto competizioni sportive. Non possiamo che essere super soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri atleti che in questi ultimi mesi con passione e dedizione si sono impegnati per arrivare a questo appuntamento il più preparati possibile. Ci auguriamo vivamente che attraverso la campagna vaccinale in atto, già con l’avvio del prossimo anno sportivo, si possa tornare alla normalità. Noi non vediamo l’ora».