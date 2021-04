Il Giovinazzo C5 Sfiora l’impresa a Pistoia

Il Giovinazzo C5 è riuscito a metter paura al Gisinti Pistoia, ma non è riuscito a espugnare il campo dei toscano adesso in piena corsa per un posto nei play off del campionato di serie A2. La sconfitta, 5 a 3 il risultato finale, non racconta per intero l’andamento della gara, con i padroni di casa che hanno tirato un sospiro di sollievo al triplice fischio.

Sono stati i Giovinazzesi a passare per primi in vantaggio, grazie alla rete messa a segno da Alves. La reazione del Pistoia però è stata veemente. In più di una occasione i toscani vanno vicini al gol, fermati dall’estremo difensore giovinazzese Di Capua. Il portiere biancoverde però deve capitolare su Garcia Gonzales che segna la rete del pari.

È poi uno schema ben congeniato si calcio d’angolo a permettere al Pistoia di sorpassare il Giovinazzo. A 14 secondi dalla sirena che segna la fine del primo tempo, il Pistoia allunga con Rodriguez Jimenez, ma il Giovinazzo non ci sta e a soli 4 decimi dalla fine del tempo Rafinha accorcia le distanze.

Il secondo tempo comincia come è cominciato la prima frazione di gioco. I biancoverdi segnano la rete del pareggio momentaneo con Ferreira Praciano. Ma poi è Berti, per il Pistoia a riportare in vantaggio i padroni di casa. Il tecnico Francesco Faele, che ha sostituito in panchina l’indisponibile Miki Grassi, negli ultimi minuti di gara tenta il tutto per tutto. Fuori Di Capua, dentro il portiere di movimento.

Il Pistoia ne approfitta all’ultimo minuto calciando dalla propria area un tiro verso la porta sguarnita. È la rete del definitivo 5 a 3. Il Giovinazzo mantiene i suoi 4 punti di vantaggio dalla zona retrocessione, uscendo a testa alta da un campo ostico come quello del Gisinti Pistoia.