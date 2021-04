Il Giovinazzo C5 scende in campo senza timori

«È solo crisi di risultati non di gioco». Commenta così Decio Restaino le sei sconfitte consecutive subite dal Giovinazzo C5 nel campionato di serie A2. Sconfitte che lasciano i biancoverdi con soli 2 punti di vantaggio sulla zona calda della classifica e dalla lotta per la salvezza. Questo pomeriggio alle 16, i giovinazzesi affronteranno la Bulgod Lucrezia, compagine che è quinta in classifica e in piena zona play off. Un ennesimo banco di prova per i biancoverdi che non possono più sbagliare. «Non possiamo avere paura di nessuno – ha detto Restaino – perché dobbiamo salvarci. Da qui alla fine del campionato dobbiamo provare a fare più punti possibile».