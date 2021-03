L’Afp Giovinazzo sconfitta ma salva matematicamente

Quel 12 a 1 subito a Castiglione dall’Afp Giovinazzo è pesante nel punteggio, ma alla fine non troppo amara visto che i verdetti dagli altri campi hanno sortito la matematica salvezza per i biancoverdi. I Giovinazzesi rimangono a 13 punti, a retrocedere è l’Ash Viareggio. Pessima la partita dei giovinazzesi, costretti a giocare due gare in due giorni consecutivi. Il pareggio a Camaiore di sabato scorso lasciava sperare in una partita diversa, ma domenica per l’Afp non c’è stata storia. L’unica rete biancoverde l’ha messa a segno D’Avanzo che si conferma come il miglior realizzatore tra i giovinazzesi.

La prossima gara il 10 aprile al PalaPansini dove arriverà il Forte dei Marmi, compagine che occupa il secondo posto in classifica. Sarà una prova d’orgoglio per i ragazzi di mister Camporeale, che a salvezza acquisita potranno giocare senza troppe pressioni.