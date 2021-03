Pareggio al cardiopalma per l'Afp Giovinazzo

Un pareggio che fa morale, visto l’andamento della partita, e utile a muovere la classifica in chiave salvezza. Si è concluso con un 5 a 5 l’incontro tra il Camaiore e l’Afp Giovinazzo, anche se le due compagini sonno appaiate la penultimo posto della classifica del campionato di hockey su pista di serie A2. Con i giovinazzesi che hanno 2 partite in meno rispetto ai toscani.

Un pareggio che può dare morale, viste le assenze per Covid di alcuni atleti biancoverdi e i pochi allenamenti effettuati. Il pregio dei giovinazzesi è stato quello di non essersi mai arresi, anche quando lo svantaggio accumulato a due minuti dalla fine dell’incontro sembrava ormai scontato. Invece c’è stata la reazione e il punto in classifica conquistato coi denti.

La cronaca della partita ha visto l’Afp sprecare molto nella prima frazione di gioco. Buon gioco ma poco fruttuoso. E con una difesa all’altezza della gara. Nonostante questo il Camaiore va in vantaggio con Giorgi prima e Nardini poi. I biancoverdi reagiscono e sul filo della sirena che segna la fine del tempo accorciano con Dagostino.

Più ricco d’emozioni il secondo tempo. Due tiri dal dischetto, uno per parte, sbagliati, e Bavaro che a metà del tempo pareggia le sorti dell’incontro. Non è però finita. Il Camaiore torna in vantaggio con Benedetti, i biancoverdi sbandano e i toscani ne approfittano. Vanno a segno altre due volte con Nardini e Mottugni e sembrano aver chiuso la partita. E qui arriva la reazione che non ti aspetti. Nel giro di due minuti, gli ultimi della gara l’Afp segna con Bavaro, due volte e infine con D’Avanzo che esplode un bolide da centrocampo che trova la deviazione vincente ancora di Bavaro.