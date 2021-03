Un altro rinvio per il Giovinazzo C5

Ancora un rinvio per il Giovinazzo C5. La gara in trasferta contro il Cus Molise, non si disputerà questo pomeriggio come previsto dal calendario del campionato di serie A2. La partita, valida per la seconda giornata del girone di ritorno, sarà recuperata il 20 aprile 2021. Nel frattempo i biancoverdi torneranno in campo nelle prossime giornate per dare corso a un campionato che a causa dei continui rinvii, appare più difficile sia per l’organizzazione delle singole gare, che per gli atleti nel mantenere la forma ottimale in vista degli obiettivi prefissati a inizio stagione agonistica.