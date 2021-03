L’Iris stacca il biglietto per la Final six di Torino

L’Iris si classifica al decimo posto nella gara di ginnastica ritmica di Fabriano, ma riesce a staccare il biglietto per la Final six in programma il 24 aprile a Torino, per l’assegnazione dello scudetto 2021. Gara tirata quella della terza e ultima giornata del campionato di A1. Troppi i verdetti in palio, tra accessi alla fase finale, retrocessioni e conferme nella categoria. Le ragazze pugliesi, Maria Dell’aquila alla palla, Giorgia Cuomo alle clavette e Irene Carbonara al nastro, hanno tenuto anche sul piano nervoso, centrando l’obiettivo e certificando la qualità del lavoro svolto dalla compagine presieduta da Nico Di Liddo.