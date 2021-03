Nulla da fare per l’Afp Giovinazzo contro la capolista Viareggio

A Giovinazzo, la capolista del campionato di serie A2, il Cgc Viareggio è arrivato al gran completo per continuare la sua corsa di vertice. Ha affrontato l’Afp Giovinazzo che invece ha dovuto fare i conti con alcune defezioni e i pochi allenamenti causati dalla quarantena preventiva a cui la società giovinazzese è stata costretta. Il risultato finale appariva scontato già alla vigilia, ma i biancoverdi la loro gara l’hanno disputata a testa alta. Quel 6 a 1 in favore dei toscani, infatti, non racconta fino in fondo l’andamento della partita dei ragazzi di Camporeale. A fare la differenza sono stati gli errori difensivi dei giovinazzesi che hanno letteralmente spianato la strada al Viareggio, sin dalle prime battute della gara.

Già nei primi 10 minuti di gioco i giovinazzesi sono sotto di 3 gol, grazie alle reti messe a segno da Ojeda Martinez, Muglia e Rosi, gli ultimi due hanno saputo ben approfittare delle leggerezze difensive dei biancoverdi. Sul finire del tempo è Dagostino ad accorciare le distanze, ma nella ripresa il copione della gara non cambia. I viareggini non sbagliano un colpo e realizzano ancora con Muglia e Ojeda Martinez, autore di una tripletta. Adesso l’Afp è penultima in classifica con 12 punti ma in condominio con il Prato 54 e la Rotellistica Camaiore. Squadra quest’ultima, che ospiterà i giovinazzesi sabato 27 marzo. I biancoverdi si sposteranno poi a Castiglione dove giocheranno l’ultima partita in trasferta del campionato.