Niente trasferta per il Giovinazzo C5

Salta anche la trasferta in terra Umbra. Il Giovinazzo C 5 non potrà disputare la gara contro il Vis Gubbio, partita valida per la nona giornata di ritorno del campionato di serie A2. Il confronto tra le due squadre è stato rinviato a data da destinarsi. I biancoverdi dovrebbero tornare in campo nelle prossime giornate, secondo il calendario predisposto dalla Divisione Calcio a 5.