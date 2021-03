Assenti giustificati: nessuna penalizzazione per il Giovinazzo C5

La partita tra il Gisinti Pistoia e il Giovinazzo C5 prevista per martedì scorso quale gara di recupero della terza giornata di ritorno del campionato di serie A2, non si è disputata per la positività di alcuni giocatori biancoverdi al Covid 19. Positività emerse a poche ore dall’incontro per cui i giovinazzesi non sono scesi in campo. Mancato ingresso in campo refertato dal giudice sportivo e questo sarebbe potuto costare caro al Giovinazzo che non aveva fatto in tempo ad avvisare la Divisione C5 per la impossibilità a raggiungere Pistoia.

Le motivazioni della società giovinazzese sono state accolte, visto che ha dichiarato che ben 4 componenti il gruppo squadra è risultato positivo al Covid, che il tampone è stato necessario ripeterlo, cosa che è avvenuta il 16 marzo, e che quindi non ci sono state le condizioni per raggiungere il campo di gara. Per questo la Divisione C5 ha giustificato l’assenza dei biancoverdi, non imponendo loro nessun tipo di penalizzazione. La stessa Divisione dovrà riprogrammare la data dell’incontro.