Covid: l’edizione 2021 della Maratona delle Cattedrali è stata annullata

La comunicazione arriva da Mariella Dileo di Puglia Marathon, attraverso un video messaggio. L’edizione 2021 della Maratona delle Cattedrali, la gara podistica che parte da Barletta e arriva a Giovinazzo, è annullata per il secondo anno consecutivo. La causa è nella crisi epidemiologica ancora in corso e che non accenna a rientrare. «Abbiamo sperato fino all’ultimo di poter organizzare la maratona – ha detto la Dileo – ma le condizioni ancora non lo permettono». L’appuntamento con la Maratona delle Cattedrali è per il Primo Maggio 2022, la macchina organizzativa prende una pausa ma non si ferma.