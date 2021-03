Ancora un rinvio per il Giovinazzo C5

Si sarebbe dovuta giocare questo pomeriggio la gara tra il Gisanti Pistoia e il Giovinazzo C5, valido come recupero della terza giornata del Campionato di serie A2. Ma è stata ancora una volta rinviata a data da destinarsi.

La motivazione del rinvio, come si legge in un comunicato ufficiale della Divisione Calcio a 5, è nella indisponibilità dell’impianto sportivo di Pistoia, attualmente usato come sede per le vaccinazioni anti Covid, ma anche per delle sospette positività al virus all'interno del gruppo squadra giovinazzese, da verificare. I biancoverdi torneranno comunque in campo sabato prossimo, ancora in trasferta, a Gubbio.