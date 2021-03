Un buon terzo posto per le ragazze dell’Iris a Napoli

Si scrive Iris e si legge podio. Le ragazze pugliesi della ginnastica ritmica, infatti, continuano ad affermarsi nelle competizioni a cui sono chiamate a esibirsi. Questa volta è stato il terzo posto a squadre nella prima di campionato di serie C che si è svolta a Napoli. Il quartetto dell’Iris, composto da Michela Sallustio al cerchio, Silvia Maffei alla palla, Serena Abbadessa alle clavette e Simona Brunetta al nastro, guidate da Marisa Stufano e Alessandra Sangilli, hanno chiuso alle spalle della Doria Gym e la Juvenilia. Il campionato di Serie C tornerà come da calendario, per la seconda ed ultima prova, il prossimo 1 e 2 maggio con tappa prevista in quel di Campobasso.