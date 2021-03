Al Palapansini arriva la sconfitta che non ti aspetti

Il Giovinazzo C5 non sa più vincere. Eppure la gara casalinga contro il Tenax Castelfidardo alla vigilia sembrava essere abbondantemente alla portata dei padroni di casa. Con i marchigiani in piena zona play out, e i giovinazzesi con abbastanza punti in più per sentirsi al sicuro, è arrivata la sesta sconfitta consecutiva, quella che non ti aspetti. Con la classifica dei biancoverdi che a questo punto si fa preoccupante. Il Giovinazzo C5 fa la partita, arriva più volte vicino alla rete, ma trova il portiere avversario in serata di grazia. I tentativi di Alves, Mongelli, Piscitelli, e ancora González Alonso e Ferreira Praciano, non riescono a mettere a segno quel gol che avrebbe potuto aprire la strada verso la vittoria. E come sempre succede, gol sbagliati, gol subito. Quell’unico gol, realizzato da Lemos Abreu, a solo 4 secondi dalla fine del primo tempo, che condanna il Giovinazzo.

Nel secondo tempo la musica non cambia. I biancoverdi a cercare in tutti i modi di andare in rete, e il portiere marchigiano che para tutto quello che c’è da parare. E se non ci mette le mani Vallarelli ci pensano i pali e le traverse a negare la gioia del gol ai giovinazzesi. Finisce 0 a 1, con i biancoverdi a recriminare per le occasioni, tante, mancate, e l’ansia di una classifica che in coda si fa sempre più corta.