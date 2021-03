Il GIovinazzo C5 contro il Castelfidardo per tornare a vincere

Torna in campo il Giovinazzo C5. Al Palapansini questo pomeriggio dovrà affrontare il Tenax Castelfidardo. Una occasione per riprendere il cammino verso un campionato, quello di A2, in sicurezza. I marchigiani sono attualmente penultimi in classifica e in piena zona play out. Hanno disputato anche una partita in più rispetto alla compagine biancoverde a causa di un torneo spezzettato, che vede continui rinvii di diverse gare a causa del Covid 19.

Fischio d’inizio alle 16. Come sempre la gara sarà trasmessa in streaming sulle pagine social del Giovinazzo C5.