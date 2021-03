Una sconfitta per l’Afp maturata sul filo della sirena

Quella sconfitta che non t’aspetti maturata proprio a fine partita per una ingenuità dei biancoverdi che causa un tiro diretto per gli avversari. Si può sintetizzare così la partita tra l’Afp Giovinazzo e l’Hp Matera.

Le due squadre si sono studiate per tutto il primo tempo mantenendo la parità fino a 35 secondo prima della fine della prima frazione di gioco. È stato il Matera a passare in vantaggio grazie a un tiro dalla distanza di Santeramo che gela i biancoverdi. Il rientro in campo è tutto di marca giovinazzese. Bavaro già al primo minuto porta in parità al partita. Il giocatore si ripete dieci minuti dopo ribaltando il risultato. La gara sembra aver preso la piega giusta con l’Afp a fare gioco e il Matera sulla difensiva. Ma a meno di tre minuti dalla sirena finale accade quello che non ti aspetti. Dagostino viene spinto da Piozzini, gli arbitri non fischiano la punizione, ne approfitta lo stesso materano che ristabilisce la parità. Anche il risultato di parità sarebbe andato bene all’Afp, il punto avrebbe mosso la classifica dei biancoverdi, ma a 18 secondi dalla fine il pasticcio. D’Avanzo atterra il materano Cirilli, cartellino blu per il giovinazzese tiro diretto per il Matera che ancora con Piozzini non sbaglia, fissando il 3 a 2 per gli ospiti e con i giovinazzesi a recriminare per quelle sbavature difensive che gli sono costate care, dopo una gara tutto sommato tenuta sotto controllo contro i più quotati avversari.

Il prossimo turno, il 13 marzo, vedrà i biancoverdi impegnati in un’altra difficile gara, in trasferta a Castiglione della Pescaia.