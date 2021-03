Altra sconfitta per il Giovinazzo C5 sul campo del Buldog Lucrezia

Il Buldog Lucrezia conferma il suo momento d’oro, il Giovinazzo C5 perde la quinta partita consecutiva. Si sapeva che la partita sarebbe stata difficile, nonostante questo i biancoverdi hanno disputato una partita tirata e combattuta fino alla fine, dimostrando di saper giocare un ottimo futsal. I giovinazzesi, che hanno dovuto fare a meno di due pedine importanti, Rafinha e Roselli, hanno disputato un ottimo primo tempo trascinati dal rientrante Piscitelli. Il buon gioco e la grinta però non hanno impedito ai marchigiani di passare in vantaggio per ben due volte grazie alla doppietta di Gonzales Ventura, messa a segno al primo minuto e allo scadere del tempo.

Nel mezzo della prima frazione di gioco i biancoverdi sono andati vicino al gol per almeno cinque volte vedendosi annullare una rete, perchè secondo gli arbitri arrivata un attimo dopo il suono della sirena. Nel corso del secondo tempo, con il Giovinazzo che cercava di organizzare la rimonta, è stato ancora Gonzales Ventura a mettere a segno il terzo gol per il Lucrezia. Tre minuti più tardi i ragazzi di mister Grassi sono riusciti ad accorciare le distanze con Mogelli, ma i giovinazzesi non riescono a mettere pressione ai marchigiani che, invece, allungano di nuovo con Chiappori, che di testa riesce a trovare il quarto gol per la sua squadra. È stato infine Restaino a siglare l’ultima rete della gara fissando il punteggio sul 4 a 2. Altra sconfitta quindi per i giovinazzesi che però ricevono i complimenti degli avversari.

«Non si capisce perché il Giovinazzo C5 abbia questa classifica – è stato il commento dell’allenatore marchigiano Elia Renzoni – Hanno buoni giocatori e sono molto organizzati, sono capaci di mettere in difficoltà qualsiasi squadra». I complimenti possono far piacere, ma è tempo di mettere al sicuro altri punti per la permanenza nel campionato di serie A2.