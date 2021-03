Sul campo del Buldog Lucrezia il Giovinazzo C5 cerca il rilancio

Contro il Buldog Lucrezia il Giovinazzo C5 si appresta a giocare come se fosse una finale. La giocherà in trasferta, a Cartoceto nelle Marche, e contro una delle squadre in lotta per un posto nei play off. Gara difficile quindi, soprattutto perché i biancoverdi sono reduci da quattro sconfitte consecutive. Ma le prestazioni che il Giovinazzo ha offerto lasciano ben sperare.

«Le sconfitte capitano nel corso di un campionato – ha commentato il pivot biancoverde Felipe Alves - ma la strada è quella giusta». L’obiettivo per far bene è quello di riuscire a mantenere alta la concentrazione per tutto il tempo del gioco e magari andare a segno proprio con Alves, tornato al gol nella gara persa contro il Cobà. Fischio d’inizio alle 16.