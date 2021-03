Si allarga la rosa del Giovinazzo C5

È di nazionalità ucraina, classe 99, arriva in prestito dal Mantova C5, club che gioca nel campionato di serie A, vestirà i colori biancoverdi. Il suo nome è Bogdan Gumeniuk, laterale ambidestro e quindi potrà giocare su entrambe le fasce del terreno di gioco. È questo il nuovo colpo di mercato messo a segno dal direttore dell’area sportiva Gianni Lasorsa. Atleta giovanissimo e di prospettiva, Gumeniuk si è detto entusiasta di entrare a far parte della rosa del Giovinazzo C5.

«Sono onorato di poter iniziare questa nuova avventura con una società che ha come obiettivo la permanenza in serie A2», ha affermato. L’atleta era già in panchina nella gara casalinga che i biancoverdi hanno perso contro il Cobà. Potrebbe esordire già nella prossima partita. Se manterrà le aspettative potrebbe rimanere a Giovinazzo quanto meno fino a fine anno. Ambidestro, come già detto, Gumeniuk calcia con naturalezza, forze e precisione. È un laterale che può giocare anche come pivot, ha maturato esperienza nonostante la giovane età, e ha voglia di imparare. «Io non mi accontento mai e non mi pongo limiti. Spero di arrivare il più in alto possibile».