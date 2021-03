Nulla da fare per il Giovinazzo C5 contro il Cobà

La decisione di mister Ricci, allenatore del Futsal Cobà, di provare a vincere la partita con il quinto di movimento, è costata cara al Giovinazzo C5. Fino al momento di quella mossa la gara era in parità con la formazione biancoverde mai doma e capace di rimontare il doppio svantaggio con cui si era concluso il primo tempo, e pareggiare al nuovo allungo degli ospiti, squadra di vertice nel campionato di serie A2.

La cronaca della partita racconta di un Giovinazzo che ha affrontato i quotati avversare a viso aperto. Dopo una prima fase di studio, con le due squadre che hanno provato a superare il portiere avversario, è il Cobà a passare in vantaggio grazie a un angolatissimo tiro di Manfroi che batte Di Capua da fuori area. Neanche un minuto dopo i marchigiani raddoppiano con Neuhaus Garcia.

È Di Capua a tenere in vita la sua squadra fino alla fine della frazione di gioco. Il secondo tempo comincia con il Giovinazzo in avanti. Dopo due minuti, Restaino, che in questa gara si è distinto sia nella fase difensiva che in attacco, accorcia le distanze. I biancoverdi insistono nelle loro azioni, e con Alves raggiungono il pareggio. Ma il Cobà è di altro livello. Prima una traversa piena e poi il gol di Persec riportano in avanti i marchigiani. È ancora Restino a tenere in piedi il Giovinazzo con un forte tiro su cui il portiere avversario non può nulla. A questo punto la mossa di Ricci: fuori il portiere Fiuza, dentro Manfroi come quinto di movimento. Ed è così che a due minuti dalla fine della partita Neuhaus Garcia mette il suo personale sigillo sulla gara, imitato un minuto più tardi da Borsato che chiude definitivamente la gara.

È la quarta sconfitta consecutiva per il Giovinazzo C5, che però continua a dimostrare di poter affrontare chiunque a viso aperto. Con una qualità di gioco che lascia ben sperare per il futuro.