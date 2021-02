L’Afp risale la classifica del campionato di serie A2

L’Afp Giovinazzo aggancia la Rotellistica Camaiore nel campionato di serie A2 di Hockey, grazie a un perentorio 5 a 1 con cui la compagine biancoverde si è imposta sulla pista del PalaPansini venerdì sera. È la quarta vittoria per i biancoverdi che adesso dividono il penultimo posto in classifica con lo stesso Camaiore e con il Prato 54, ma ancora con partite da recuperare.

La gara parte in discesa per i giovinazzesi che segnano la loro prima rete con Dagostino già dopo 90 secondi di gioco. Ma si fanno sorprendere dal contropiede avversario. È Vecoli a portare di nuovo in parità le due squadre. L’Afp non si scoraggia, anzi prende a macinare gioco respingendo gli attacchi degli ospiti che non si dimostrano mai pericolosi. Avversari che devono soccombere a Colamaria che mette a segno il secondo gol per i biancoverdi. Rete che segna anche la fine della prima frazione di gioco.

La ripresa è tutta di marca giovinazzese. D’Avanzo va in rete dopo cinque minuti. L’atleta sbaglia anche un rigore, ma si rifà mettendo a segno la quarta rete per i suoi colori. Sul finire della gara è Bavaro a porre il sigillo sulla partita per il definitivo 5 a 1. Ottima la prova dell’Afp Giovinazzo che sembra aver trovato le giuste risposte e i giusti equilibri, dando continuità al proprio gioco. Grazie all’apporto di quei veterani che dettano consigli e «frenano» gli eccessi di gioco dei più giovani.