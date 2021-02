Torna al PalaPansini il Giovinazzo C5

Questo pomeriggio alle 17 arriva al PalaPansini il Cobà per una gara che il Giovinazzo C5 vuole fare sua per invertire il trend negativo nei risultati, che dura da tre turni. Una gara che sarà sicuramente difficile, come sa bene Fabio Genchi, uno dei due portieri della compagine biancoverdi. «Inostri avversari – ha affermato l’estremo difensore - hanno dimostrato tutta la loro personalità andando a espugnare il campo della capolista Manfredonia. Noi cercheremo risposte sul rettangolo di gioco». Il Giovinazzo dovrà fare a meno del suo capitano Piscitelli, squalificato. «È un’assenza pesante – dice Genchi – ma abbiamo atleti in tutti i reparti che possono sostituire chiunque. Per questo nessun risultato è scontato e sono convinto che daremo il massimo per portare a casa i tre punti».