Dodici atlete Iris per il campionato regionale individuale di Ginnastica ritmica

Non c’è solo il campionato di ginnastica ritmica di serie A1, c’è anche quello regionale individuale a cui è chiamata a partecipare l’Iris. Un punto di partenza per dodici ginnaste tesserate con la società sportiva che ha come presidente Nico DI Liddo, che le vedrà scendere in campo a Toritto domani. Quella che si disputerà sarà la prima prova del campionato Silver Lc-Ld-Le, dopo un anno di stop a causa della pandemia in corso. L’evento è organizzato dalla Ginnastica Ritmica Double Fire, si svolgerà rigorosamente a parte chiuse per il rispetto delle norme e del protocollo emanato dalla Federazione.

Bella corposa la pattuglia di ginnaste Iris che prenderanno parte alla gara. Tra le LC Allieve 1 ci sarà la biscegliese Irene Porcelli (2012). Tra le LD in pedana scenderanno, tra le Allieve 2: Raffaella Caporusso (2011) di Barletta; tra le Junior 1: le biscegliesi Chiara Storelli (2008) e Arianna De Feudis (2008); tra le Junior 3: Imma Lourdes Santeramo (2006) di Barletta e Vittoria Ficco (2006) di Bisceglie. Tra le Senior 1 le bitontine: Simona Brunetta (2005) e Silvia Maffei (2004). Sarà la volta poi delle LE con Sara Brunetta (Bitonto 2009) tra le Allieve 4; tra le Junior 1: Silvana De Santis (2008) e Veronica Fruttidoro (2008) entrambe di Bitonto e tra le Junior 2 sarà la volta di Martina Maggi (2007) ginnasta di Modugno.

Ad accompagnarle saranno Alessandra Sangilli, Maddalena Carrieri, Dalila Losito e Martina Valente e la giovinazzese Marisa Stufano.