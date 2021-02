Sconfitta amara per il Giovinazzo C5

Il risultato finale, 0 a 5, sembrerebbe senza storia. Invece la partita tra il Giovinazzo C5 e la Tombesi di Ortona ha molto da raccontare. Innanzitutto la partita l’hanno condotta sempre i biancoverdi. C’è poi il portiere abruzzese che in più di una occasione si è esaltato parando tutto il parabile. E infine tutte le occasioni che la Tombesi non si è lasciata sfuggire.

La gara è cominciata subito in salita con gli abruzzesi che già al primo affondo, al primo minuto di gioco, mettono in rete la palla con Pizzo dopo che il giovinazzese Alves ha mancato la porta. I bianco verdi reagiscono, ma trovano in Dell’Osso, il portiere avversario, un baluardo insuperabile per tutto il primo tempo. Nella seconda frazione di gioco è di nuovo la Tombesi ad andare a segno con Iervolino. La squadra di casa torna in avanti, fa la partita, costruisce palle gol che però non vanno a buon fine, grazie ancora alle parate del portiere avversario. Ma come sempre succede nel calcio, ai gol mancati si contrappongono i gol subiti. Uno schema da calcio d’angolo battuto dalla Tombesi, porta Masi a siglare il terzo gol.

La carta che mister Grassi vuole giocare, con il portiere di movimento, in questo caso Restaino, non fa altro che agevolare al quarta rete degli abruzzesi che con Pizzo vanno a segno nella porta biancoverde sguarnita. E sarà ancora Pizzo, una tripletta per lui, a siglare il definitivo 0 a 5. Il Giovinazzo C5 esce dal campo con una sconfitta che è tutta nel punteggio.

La squadra ha lottato per quasi tutta la gara, mettendo in campo tutto quello che aveva. I bianco verdi rimangono ottavi nella classifica del campionato di serie A2, ma sono a secco di punti dal 6 febbraio scorso.