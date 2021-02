Parte il campionato di serie A1 di ginnastica ritmica

Come già annunciato la Ginnastica ritmica Iris si appresta a disputare la sua seconda stagione in serie A1. L’esordio, nelle gare programmate per oggi e domani, al PalaVesuvio di Napoli.

A scendere in pedana saranno le atlete Irene Carbonara di Giovinazzo, classe 2005 sarà la capitano della squadra, Irene Carbonara (2005) di Giovinazzo, Maria Dellaquila, barlettana classe 2005, Giorgia Cuomo, di Modugno, classe 2007, Michela Sallustio, molfettese, classe 2007 e la biscegliese Serena Abbadessa classe 2006. Il club pugliese avrà a disposizione anche la bielorussa Alina Harnasko, classe 2001, elemento di grande valore oltre che uno dei migliori prospetti a livello europeo. Ad accompagnare le ginnaste saranno la giovinazzese, nonché direttrice tecnica Marisa Stufano e Alessandra Sangilli, Maddalena Carrieri e Martina Valente. «L’obiettivo – come riferisce la società guidata da Nico Di Liddo – è quella di confermare la costante crescita della società».

La «prima», in questa stagione agonistica, arriva dopo mesi di difficoltà a causa della pandemia ancora in corso. Difficoltà per la chiusura delle palestre, e di conseguenza per la mancata continuità negli allenamenti. Le ginnaste pugliesi scenderanno in pista questo pomeriggio, dalle 18,15, gli appassionati potranno seguire le gare in diretta streaming sulla pagina YouTube della Federazione Ginnastica d’Italia.