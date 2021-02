Arriva al PalaPansini la seconda vittoria dell’Afp Giovinazzo

L’Afp Giovinazzo lascia l’ultimo posto in classifica al solo Ash Viareggio. Sale di un gradino grazie alla vittoria, la seconda nel campionato di serie A2, sul Prato’54. Nella prima vittoria casalinga i biancoverdi si impongono per 4 a1 grazie alle reti di Colamaria e Bavaro autori di 2 reti a testa. Per i toscani la rete della bandiera è stata messa a segno da Baldesi. La gara era valida per il recupero della tredicesima giornata del campionato.

Un torneo che a causa della pandemia sta subendo interruzioni e rinvii, e questo non fa stilare una classifica certa. Il Prato ad esempio, compagine che occupa il quart’ultimo posto in classifica ha disputato tre gare in più dei giovinazzesi. I 5 punti che attualmente separano le due formazioni, potrebbero ridursi notevolmente. E questo significherebbe morale per l’Afp.