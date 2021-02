I tre punti sono per il Manfredonia, ma i biancoverdi escono a testa alta

Non è bastata una prestazione maiuscola al Giovinazzo C5 per allungare la sua striscia positiva. Si è dovuto arrendere alla capolista Manfredonia che col 1 a 3 finale consolida il suo primato in classifica. Sugli scudi per i giovinazzesi ancora il portiere Di Capua, una vera diga, e Restaino che ha messo a segno il gol della bandiera per i biancoverdi. La partita è cominciata subito in salita per il Giovinazzo che già al primo minuto di gioco è dovuto capitolare su un tiro di Raguso. Cinque minuti dopo ci pensa Restaino a rimettere in pari la gara. Ma la difesa biancoverde, a metà tempo si lascia sorprendere da Simpaio che segna il nuovo vantaggio per i sipontini. Da questo punto in poi è Di Capua a salire sugli scudi, riesce a parare tutto quello che è parabile. Così fino al termine della prima frazione di gioco, ma anche nella ripresa.

E' un tiro a segno del Manfredonia verso la porta del Giovinazzo, interrotta da qualche sporadica azione dei biancoverdi che trovano in Lupinella, il portiere ospite, un baluardo insuperabile. Nei minuti finali il Giovinazzo C5 deve capitolare ancora, a segnare la terza rete è Martinez, ma la gara dei padroni di casa finisce all’attacco. È ancora il portiere ospite a negare la gioia del gol prima a Gualtieri Conçalves, poi a Piscitelli. Il risultato finale non cambia più. Il Manfredonia dimostra di meritare il primo posto in classifica, per il Giovinazzo nonostante la sconfitta, dimostra di avere cuore e coraggio.