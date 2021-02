Al PalaPansini arriva il Prato

Riprende questa sera alle 21 il campionato di serie A2 dell'Afp Giovinazzo. I biancoverdi ospiteranno l’Hockey Prato in una gara che vede i giovinazzesi ancora non al completo dei propri effettivi. Alcune defezioni per problemi fisici e altri atleti non al meglio della forma per no essersi allenati con continuità sono altri ostacoli contro cui l’Afp dovrà combattere.

Per poter vedere tutti i ragazzi di Camporeale scendere in pista e alternarsi nelle giocate, si dovrà dunque aspettare. Ma una vittoria contro il Prato, quart’ultima in classifica con 11 punti, potrebbe essere un vero toccasana per i biancoverdi. Per questo, nonostante le assenze, i ragazzi giovinazzesi proveranno a far propria la gara. La partita sarà trasmessa in Streaming sul canale Youtube dell’Afp Giovinazzo.