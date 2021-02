Il Giovinazzo C5 ospita la capolista Manfredonia

Arriva questo pomeriggio al PalaPansini il Manfredonia, capolista del campionato di serie A2. Dopo quattro risultati utili consecutivi, il Giovinazzo C5 vuole continuare con la striscia positiva, ma non sarà una partita facile come ben sa Pablo Diego González Alonso. «Il Manfredonia – ha affermato il centrale difensivo biancoverde - al momento è la formazione più regolare del nostro raggruppamento Ma sappiamo che se manteniamo la concentrazione e il livello delle ultime partite, con l’atteggiamento giusto, i tre punti possono restare qui, proprio nella nostra casa».

Mister Miki Grassi, che conosce bene il Manfredonia, avendolo allenato, potrà contare su quasi tutta la sua rosa di atleti. Mancherà però il pubblico, quel «sesto uomo» che è capace di dare la carica ai propri beniamini. Ma il Covid, si sa, sta condizionando il campionato anche da questo punto di vista. «È sicuramente la parte più negativa dell’intera annata sportiva - ha commentato infatti Alonso - quella di non vedere i nostri tifosi sugli spalti e sentire il loro incoraggiamento». Più ancora dei rinvii che stanno rendendo il torno come uno spezzatino. Con le difficoltà per gli atleti di entrare nel pieno della loro forma. Ma nonostante tutto il Giovinazzo C5 ci crede, e vuole aggiungere ancora risultati positivi alla sua classifica, per mettersi al sicuro quanto prima. Il calcio d’inizio tra biancoerdi e sipontini è fissato per le 16.