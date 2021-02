Un pareggio con qualche rimpianto per il Giovinazzo C5

Torna a casa con un pari il Giovinazzo C5. Un risultato che permette ai biancoverdi di allungare la striscia positiva ma che fa rimpiangere per l’occasione sfuggita di guadagnare l’intera posta in gioco. Nel recupero dell’ottava giornata del campionato di serie A2, contro il Castelfidardo finisce 3 a 3, con i biancoverdi che sono stati sempre in vantaggio, con uno splendido gol messo a segno da Piscitelli e alla fine con il pari imposto da un’autorete dello stesso Piscitelli a sancire il pari.

Giovinazzesi in piena emergenza, per le defezioni di alcuni dei protagonisti e con un intero mese senza gare ufficiali nelle gambe a causa del Covid. Nonostante questo le intenzioni dei biancoverdi sono quelle di non sfigurare e di trarre il massimo dalla trasferta marchigiana. Sono proprio i giovinazzesi ad aprire le marcature con Mongelli dopo solo 5 minuti di gioco. Ma si lasciano infilare subito dopo da Monteiro Thyago, autore del primo pareggio. Ma ci pensa Piscitelli, con uno splendido gol a riportare i biancoverdi in vantaggio. U tiro al volo dalla propria area sorprende il portiere avversario, costretto a incassare la seconda rete. Ma il Castelfidardo non ci sta. Torres Ponce sigla il secondo pareggio per i marchigiani. Ma è ancora il Giovinazzo a passare in vantaggio con Restaino. Tutto questo nei primi 15 minuti della gara.

A questo punto sale in cattedra il portiere giovinazzese Di Capua. Sul filo della sirena che segna la fine del primo tempo, para un rigore a Torres Ponce. Lo stesso Di Capua si dimostra essere un muro insuperabile per tutta la seconda frazione di gioco. Capitola solo su una sfortunata deviazione del suo compagno di squadra Piscitelli. È la rete del definitivo pareggio.