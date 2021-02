Si chiama Nicola Palermo il colpo di mercato del Giovinazzo C5

Ha giocato in molte squadre e su molti parquet in mezza Italia, ma poi è tornato là dove è cominciata la sua carriera sportiva, nel Giovinazzo C5. È Nicola Palermo, pivot classe ’87, che grazie ad un inatteso colpo di mercato, messo a segno dal direttore sportivo Gianni Lasorsa, ha consentito all’atleta di tornare in biancoverde. «A Giovinazzo – ha dichiarato - ritrovo tanti amici e compagni di squadra, fra cui Angelo Piscitelli ed Ernesto Di Capua, con cui ho condiviso momenti bellissimi della mia lunga attività sportiva».

Dagli inizi, nel lontano 2005, con l’under 21, che lo ha visto protagonista nelle semifinali di categoria, fino a Mantova dove ha disputato ben tre campionati di serie A, questo il palmares di Palermo, che ritorna a Giovinazzo proveniente dal Modena Cavezzo. «Ritrovo, una società seria, sana e della quale ho sempre sentito parlare benissimo – ha dichiarato ancora Palermo - Chiunque ha gravitato intorno alla famiglia del Giovinazzo C5 ha sempre espresso parole di elogio. Avevo altre offerte, ma quando è arrivata la chiamata del direttore sportivo ho detto subito di sì».

C’è il forte senso di appartenenza dietro la scelta di Palermo e poi il desiderio di contribuire con le sue giocate alla permanenza in serie A2 di una società che è stata il trampolino di lancio per una carriera ricca di soddisfazioni.