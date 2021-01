Salta la trasferta del Giovinazzo C5 a Campobasso

Gara rinviata a data da destinarsi quella tra il Cus Molise e il Giovinazzo C5. Per casi di positività al Covid nel gruppo squadra biancoverde. È la seconda partita consecutiva che il team di mister Grassi non disputa a causa della pandemia in corso. Se non ci saranno ulteriori emergenze il Giovinazzo tornerò in campo il 30 gennaio, ancora in trasfert, questa volta sul campo del Gisinti Pistoia, per la seconda giornata del campionato di serie A2.