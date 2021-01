Sconfitta sul suono della sirena. L’Afp perde 3 a 4 a Matera

Non è andata bene in terra lucana neanche questa volta per l’Afp Giovinazzo. In casa dell’ Hp Matera, i biancoverdi cedono sul suono della sirena. 4 a 3 il risultato finale, che consolida il quarto posto per i lucani, e fa rimanere fanalino di cosa il Giovinazzo insieme al Ash Viareggio.



Subito in salita la partita per i biancoverdi che nel corso della prima frazione di gioco vanno sotto di due gol messi a segno da Clemente e Santeramo. Riescono a raggiungere il pari nella ripresa con le reti di Colamaria e D’Avanzo, dando anche l’impressione di poter gestire la partita. Ma il solito errore difensivo, apre la strada al Matera per la sua terza rete siglata da Piozzini. Ci pensa De Bari a riportare in parità la gara. Ma a 30 secondi dalla fine, l’ingenuità. Colamaria si fa espellere per aver agganciato da dietro un avversario. Inevitabile il tiro diretto che però il materano Piozzini si fa parare da Dangelico, sul prosieguo dell’azione i biancoverdi perdono in zona d’attacco la palla regalando un contropiede al Matera. Bravo Dangelico a fermare Piozzini, ma nulla può sulla ribatutta dello stesso giocatore argentino. Mancavano solo 3 secondi alla fine della gara. Una beffa per l’Afp. La curiosità: D’Avanzo è riuscito a colpire nell’arco della gara ben otto pali.



Al di là della sconfitta la prova dei giovinazzesi è stata ottima, secondo il mister Camporeale. I biancoverdi hanno tenuto testa per tutta la partita al più quotato Matera. Peccato per le sbavature difensive e per la poca esperienza a gestire la palla nei momenti cruciali della partita. Il prossimo appuntamento è per il 30 Gennaio al Palapansini contro il Prato.