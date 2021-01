Ancora una sconfitta per l’Afp Giovinazzo

Non ce l’ha fatta l’Afp Giovinazzo a superare lo scoglio del Roller Matera. I biancoverdi tornano dalla Basilicata con un’altra sconfitta, 9 a 4 il risultato finale, che li fa rimanere all’ultimo posto in classifica, insieme all’Ash Viareggio, ma con due partite da recuperare, quella della sesta giornata del campionato contro l’altra compagine materana, l’Hp, e quella della nona giornata da disputare in casa contro la Rotellistica Camaiore. Per la cronaca della partita, l’Afp ha retto bene il primo tempo, con una altalena di reti che l’ha vista anche andare in vantaggio. I materani hanno subito sbloccato la partita con una rete di Vargas Salafia, a cui ha risposto dopo pochi minuti D’Avanzo. I biancoverdi riescono anche ad andare in vantaggio con Bavaro, ma ancora Vargas Salafia ristabilisce la parità. I biancoverdi non si arrendono e neanche un minuto dopo tornano in testa con una rete di Colamaria. Ma è sempre Vargas Salafia a ristabilire le distanza sul finire della prima frazione di gioco. A inizio secondo tempo Cannato riporta la gara in parità, ma è l’ultimo lampo dei biancoverdi. Il solito Vargas Salafia a ripotare avanti i materani, segnerà ancora due reti intervallate da un tiro messo a segno da Spurio. Sarà poi Cellura a mettere il sigillo sulla partita. Protagonista assoluto della gara Vargas Salafia con 7 reti segnate con le quali consolida il secondo posto in classifica nel campionato di serie A2. Ai giovinazzesi è mancata l’esperienza, quella che Turturro, Dagostino e Belgiovine, ancora lontani dalla pista, potranno portare ai giovani biancoverdi.