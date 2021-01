Rinviata la partita Giovinazzo C5 – Tombesi Ortona

La partita Giovinazzo C5 - Tombesi Ortona in programma questo pomeriggio al PalaPansini, è stata rinviata a data da destinarsi. Sarebbe stata la prima gara del girone di ritorna del campionato di serie A2 di calcio a 5, ma come sappiamo, per la pandemia il torneo manca di continuità. I biancoverdi torneranno in campo sabato 23 gennaio alle 16 per la prima gara in trasferta del 2021, giocheranno a Campobasso sul campo del CLN Cus Molise.