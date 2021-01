Belgiovine vestirà i colori biancoverdi

L’Afp Giovinazzo allarga la sua rosa puntando su uomini di esperienza da affiancare ai giovani che stanno disputando il campionato di serie A2. E come la dirigenza aveva preannunciato, è ricorsa al mercato per assicurarsi le prestazioni di Tommaso Belgiovine. L’estremo difensore, che negli scorsi anni ha difeso la porta dell’Estrellas Molfetta, torna a Giovinazzo per aiutare i giovani a crescere sposando in pieno la linea dei biancoverdi che puntano alla progressiva crescita della squadra. Quello della crescita dei giovani è un progetto a lungo termine voluto dal presidente Camporeale e dal suo vice Dangelico, affiancando alle nuove leve atleti di esperienza in ogni reparto. Fino al 20 gennaio, giorno di chiusura del mercato, potrebbero arrivare altre sorprese come assicura la stessa Afp.