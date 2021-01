Il Giovinazzo C5 torna in campo questo pomeriggio alle 16

Il Giovinazzo C5 torna in campo al PalaPansini dove ospiterà, questo pomeriggio, alle 16 il Capurso in una delle partite, secondo il pivot biancoverde Lucão, più difficili da affrontare. Difficile soprattutto perché mancheranno Gonzàles Alonso e Mongelli, entrambi fermati da giudice sportivo. «Dobbiamo scendere in campo con una voglia importante di fare bene – ha detto l’atleta biancoverde - continueremo con la stessa mentalità delle ultime due partite, ma dovremo fare i conti con le difficoltà che si presentano giocando a distanza di quattro giorni». Il Giovinazzo è reduce da due vittorie consecutive che gli valgono il quinto posto in classifica nel campionato di serie A2. «Il nostro duro lavoro sta iniziando a pagare – ha affermato ancora Lucão - bisogna andare avanti nel 2021 con grandi motivazioni, nonostante le difficoltà. Per questo dobbiamo restare sempre concentrati sul nostro lavoro, per cercare di trarre il massimo dallo stesso».