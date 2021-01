I primi tre punti per l’Afp arrivano con il 2021

Quei ragazzini terribili, insieme a qualche veterano, regalano la prima vittoria nel campionato di serie A2 di hockey ai colori biancoverdi. Un successo, 4 a 2 il risultato finale, che coincide con l’inizio del 2021 e che potrebbe essere di buon auspicio per il prosieguo del campionato. Di fronte l’Afp Giovinazzo aveva l’Spv Viareggio, squadra compatta che ha lottato fino alla fine e che per questo ha dato maggior valore alla vittoria e ai ragazzi guidati in panchina da Dino Camporeale. «Risultato bugiardo – si apprende dalla pagina ufficiale dell’Afp – per le troppe occasioni mancate che potevano pesare maggiormente sull’esito della gara». Ad andare a segno per il Giovinazzo, D’Avanzo (2 reti per lui), Turturro e De Bari ( una reste a testa). Gli ospiti sono andati a segno con Poletti e Balistrieri. Incassata la prima vittoria di stagione, adesso l’attenzione è tutta rivolta alla trasferta di Forte dei Marmi. Si giocherà il 10 gennaio. «Potrebbe essere una gara che potrebbe dare ottimi segnali per tutto l’ambiente biancoverde» è la considerazione della società sportiva.