Buona la prima del 2021 per il Giovinazzo C5

Comincia con una vittoria, la seconda consecutiva, il nuovo anno per il Giovinazzo C5. Nella gara che ha recuperato la terza giornata del Campionato di A2 i biancoverdi si impongono sul Gisinti Pistoia per 5 a 4, al termine di una partita che sembrava tutta in discesa alla fine della prima frazione di gioco, ma che ha fatto temere nel finale. La gara comincia subito con un uno due che non lascia scampo ai toscani. In rete dopo solo 34 secondi di gioco, Gualtieri Conçalves e subito dopo Piscitelli. Due gol che permettono al Giovinazzo di controllare la partita nonostante qualche pericolo che ha fatto temere i padroni di casa. Ma sul finire del primo tempo arriva il terzo gol per i biancoverdi che vanno a segno con Roselli. La seconda parte della gara si apre con Melani per il Pistoia che accorcia le distanze. Ma ci pensa ancora Piscitelli a ristabilire le distanze. Arriva poi Martins Bebetinho che mette a segno la seconda rete per i toscani che però subiscono ancora grazie a Restaino che spinge agevolmente la palla in una rete lasciata sguarnita. Il finale è tutto da vivere, con il Pistoia che tenta in tutti i modi di ribaltare il risultato prima con Berti e poi con Donadoni. Ancora azioni pericolose da una parte e dall’altra del campo che però non sortiscono effetti fino al suono della sirena che sancisce la fine della gara. Con questa vittoria il Giovinazzo C5 sale al 5 posto della classifica generale, con 8 punti.