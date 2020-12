Nuove misure nella Finanziaria per rafforzare le Zone economiche speciali

Le Zes, le zone economiche speciali, istituite per essere uno strumento strategico per accelerare lo sviluppo economico nelle regioni del Sud. Uno strumento a cui il Comune pare abbia voluto abdicare non intervenendo nella programmazione e progettazione dei piani, nonostante Giovinazzo fosse stata inserita dalla Regione nelle mappe che ne delimitano i perimetri. Quella stessa Zes, insieme ad altre già in via di istituzione in Puglia, è stata oggetto di un emendamento, a firma del Movimento 5 Stelle, al Documento finanziario attualmente in discussione al Parlamento. L’emendamento va a potenziare le agevolazioni già previste dalle Zes, attraverso l’accesso alle semplificazioni amministrative e forti sgravi fiscali. Questo per permettere di attrarre maggiori investimenti, e favorire la crescita delle imprese già operative o la nascita di nuove realtà industriali nelle aree portuali e retro portuali. «L’emendamento approvato – riferisce l’Onorevole Francesca Galizia, in quanto componente della Commissione Politiche dell’Ue - permette alle imprese che investiranno nelle Zes di poter cedere il Credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Possiamo, dunque, ritenerci soddisfatti del lavoro svolto: la ripartenza dell’economia nazionale ed in particolar modo del nostro Sud è legata anche alla tenuta e allo sviluppo di questo comparto essenziale, rappresentato dalle Zes, in grado di connettere sempre più rapidamente le produzione con i mercati». In tempi di finanziaria il lavoro della Galizia guarda anche alle Politiche agricole. In quanto componente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, l’Onorevole pentastellata ha proposto un emendamento alla legge di bilancio a sostegno dello stoccaggio dei vini di qualità italiani. L’emendamento approvato, riguarda la costituzione di un fondo di 10 milioni di euro per lo stoccaggio dei vini Doc, Docg e Igt, siano essi certificati o in attesa di certificazione, stoccati in impianti presenti sul territorio nazionale, in attesa di essere immessi sul mercato. Il fondo servirà a sostenere la ripresa del settore vitivinicolo, messo in ginocchio dal forte calo delle vendite in quasi tutto il 2020. «Durante il lockdown – ha commentato la Galizia - gli italiani sono stati costretti a restare tra le mura domestiche, rinunciato alla “vita sociale”, con la quale si sposa bene il consumo di vino. In Italia come in altri Paesi l’interruzione dei flussi turistici e la chiusura di bar e ristoranti hanno portato a un netto declino dei punti vendita». Un declino che probabilmente si estenderà anche al 2021 per la prevedibile crisi economica/finanziaria che avrà probabilmente un impatto sui settori del tempo libero e quindi sui consumi non essenziali tra i quali quello del vino di qualità. «Le difficoltà durante questo 2020 – conclude Galizia - non cesseranno con la fine della pandemia. Questo è il motivo per il quale noi deputati del M5S non distoglieremo l'attenzione nei confronti di tutto il comparto del vino, rappresentando questo una componente di primo piano per il settore agroalimentare nazionale».