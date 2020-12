Un fondo da 20 milioni di euro per riformare la Polizia locale

La Polizia locale. Un corpo che è un faro per i cittadini e per tutte le loro istanze. Troppo spesso messo in secondo piano perché non equiparato alle altre forze di polizia. Per il loro maggiore riconoscimento è impegnata l’Onorevole Francesca Galizia che è impegnata, insieme al suo collega Brescia, nel presentare una Proposta di legge che ne riconosca le funzioni come per tutte le altre forze presenti sul territorio. La proposta di legge mira ad una riforma vera e propria a garanzia della sicurezza di prossimità in ogni comune. «Abbiamo presentato la nostra proposta di legge - ha dichiarato l’Onorevole – ma anche un emendamento alla Legge di Bilancio che prevede l’istituzione di un fondo, a fronte del quale il Parlamento dovrà necessariamente impegnarsi ad approvare la riforma entro il 2021». Le risorse previste per la riforma del corpo di Polizia locale è di 20 milioni di euro. «Individuate le risorse, che potranno essere potenziate – conclude la Galizia - ci auguriamo che tutte le forze politiche, ivi incluse quelle di opposizione, approvino e sostengano coralmente la riforma. Gli operatori della Polizia locale non possono più attendere: essi, soprattutto in questa fase di crisi sanitaria da Covid-19, si trovano ad avere un rischio di esposizione al virus maggiore rispetto ad altre attività lavorative».