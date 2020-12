Una «vicenda controversa» che può invalidare gli atti approvati dal Consiglio comunale

Depalma come Pinocchio? Secondo il «Comitato per la salute pubblica», sì. Perché «i contorcimenti del primo cittadino non hanno limiti». La vicenda è quella del Dirigente del Terzo settore, andato in quiescenza per i raggiunti limiti d’età, ma firmatario degli atti che hanno accompagnato l’ultimo Consiglio comunale. Firme illegittime, secondo i partiti di opposizione, che hanno fatto leva sulla pronuncia della Corte dei Conti a cui lo stesso Comune aveva chiesto un parere, e a cui si sono aggiunte le considerazioni del «Comitato». «La vicenda è nota – scrive il Comitato - specie dopo le divisioni provocate in seno al Consiglio comunale dalla decisione dell’amministrazione Depalma di proroga dell’incarico in violazione delle disposizioni di legge vigenti. Infatti, solo l’11 novembre il Sindaco si decideva a chiedere un parere alla Corte dei Conti sul problema posto dal pensionamento del dirigente: una questione che lo stesso Depalma ora ammette essere assai “controversa”. Il tutto dopo che erano già esplose polemiche e che era giunto al Comune un parere preciso da parte della Presidenza del Consiglio». Ma, come le cronache raccontano, con l’abbandono delle opposizioni dei lavori del Consiglio comunale, tutti i punti all’ordine del giorno furono approvati. Lasciando dubbi sulla legittimità di quella votazione. Per tutta risposta solo due giorni fa appare all’albo pretorio il bando per la ricerca di un nuovo Dirigente da assumere «a tempo pieno e determinato per tre anni». «Visto che si trattava di un pensionamento, questione di per sé irrefrenabile visto l’inesorabile scorrere del tempo, perché non chiedere in tempo utile quel parere alla Corte dei Conti sulla “materia controversa”? - scrive il Comitato - Perché aspettare che il dirigente compisse gli anni? Perché non muoversi prima, senza provocare alcun rallentamento della macchina amministrativa? Le leggi in materia sono vecchie di qualche anno. Da tempo l’Amministrazione sapeva che il 31 ottobre 2020 il Dirigente sarebbe stato collocato a riposo. Perché non chiedere prima il parere ai vari uffici competenti e imbarcarsi invece in una “materia controversa” e produrre alla fine atti illegittimi, divisioni e polemiche?». Di mezzo ci va lo stesso Dirigente entrato suo malgrado nel dibattito politico «mai rivolto alla persona ma sempre nei limiti del giudizio sugli atti amministrativi prodotti» precisa il Comitato. « Un saggio e serio amministratore - conclude - avrebbe saputo evitare tutto questo, finito nella produzione di atti assurdi e polemiche infinite».